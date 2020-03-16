Aydın'a filede zor eşleşme
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-1 yenilerek normal sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi zirve takipçisi Eczacıbaşı Vitra oldu.
16.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:44
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt 'a 3-1 yenilerek normal sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi zirve takipçisi Eczacıbaşı Vitra oldu. Normal sezonda deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibine iç sahada 3-1 yenilen Aydın temsilcisi, yarı finalde ilk maçına 21 ya da 22 Mart'ta deplasmanda çıkacak. Play-Off hedefine ulaştıklarını söyleyen Antrenör Alper Hamurcu, "Play-Off'ta da tüm gücümüzü sahaya yansıtarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Aydın, Spor
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