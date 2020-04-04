Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın'a giriş ve çıkışlar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın'a giriş ve çıkış yasağı şehrin tüm noktalarında uygulanmaya başladı.

04.04.2020 05:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 05:14
Aydın'a giriş ve çıkışlar durduruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın 'a giriş ve çıkış yasağı şehrin tüm noktalarında uygulanmaya başladı. Yasak kapsamında başlatılan çalışma sonucu Aydın-İzmir otobanı karşılıklı olarak boşalırken, polis ekiplerince temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli olan ürün veya malzemeleri taşıyan araçların ve güzergahta ikameti olanların dışındaki kişilerin geçişine izin verilmedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili olarak Aydın ve İzmir polisi Aydın-İzmir otobanı sınırında bulunan 75 Yıl Selatin Tüneli girişinde uygulama başlattı. Yapılan uygulama kapsamında Aydın güzergahına geçmek isteyen araçlar tek tek incelendi. Durumu uygun bulunmayan araçlar tünel üst yolundan döndürülerek geri dönüş mecburi istikameti ile geldikleri vilayete gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine konuya ilişkin gönderilen genelge kapsamında uygulamanın 15 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verildi.

Ateşleri ölçülerek şehre alındı

İzmir'den Aydın istikametine geçiş yapan temel ihtiyaç malzemesi ve tıbbı malzeme taşıyan araçların dışındaki araçlarla Aydın'a girmek için otoban gişelerinden çıkan vatandaşlar ateşi ölçülerek şehre alındı. İkameti Aydın'da olmayıp yasaktan önce yola çıkıp gece saatlerinde Aydın'a ulaşan kişilerin ise kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra kalacakları adres de kaydedildi. Vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirilerek şehre alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Aydın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aydın'a giriş ve çıkışlar durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

06:19: Manisa'ya giriş çıkışlar gece yarısından itibaren yasaklandı - Haber 06:13: Muğla'da jandarmadan sosyal mesafe isyanı - Haber 06:10: Irak'ta çalışan 334 işçi Türkiye'ye getirildi - Haber 05:41: Muğla'da jandarmadan sosyal mesafe isyanı - Haber 05:40: ABD'nin Maryland eyaletinde koronavirüs test sahası kuruldu - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 00:26: Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber