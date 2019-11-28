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Aydın'a kuvvetli fırtına uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

28.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:16Aydın'a kuvvetli fırtına uyarısı
'da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölge genelinde (İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir) yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Sabah, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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