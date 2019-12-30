Haberler » Güncel » Aydın'a yarın kar yağacak - Haber

Aydın'a yarın kar yağacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla Aydınlılar yeni yıla coşku içerisinde girecek.

30.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:21 Aydın'a yarın kar yağacak
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla Aydınlılar yeni yıla coşku içerisinde girecek. Sevilen sanatçı 'nin sahneye çıkacağı gecede Aydın Atatürk Kent Meydanı'na suni kar yağdırılacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'na beklediğini belirtip yeni yılın daha güzel geçmesini temenni etti.

Yarın akşam saat 18'de başlayacak etkinliklerde sanatçı Gökçe'nin konserinin yanı sıra ışık, havai fişek, ses, suni kar gösterileri gerçekleştirilecek.

Her gelen yeni yılın beraberinde yeni umutları ve güzellikleri de getirdiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de 2020'de Aydınlıların daha mutlu olması için çalışmalar yürüteceğini belirtti. Aydın'da 2020'de yeni yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu "2019 yılında temellerini attığımız birçok projemizi 2020'de hayata geçiriyor olacağız. Aydın çiftçisine, üreticisine müjdeli haberlerimiz olacak. Aydın'a yapacağımız yeni yatırımlarla gelecek hedeflerimizin peşinden gidiyoruz. Aydın çiftçisi daha fazla kazanacak, dolayısıyla Aydınımız da daha fazla kazanacak. Yeni yılın herkese mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Gökçe, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56   Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Haber
15:56   İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Haber
15:54   Eskişehir'de kar yağışı (2) - Haber
15:54   Ödemişli dağcılar, Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına tırmandı - Haber
15:49   Karabük Belediyesi'nden seminer - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:59:34