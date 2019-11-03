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Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

03.11.2019 17:17Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 35'i Suriye, 7'si Filistin ve 4'ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. 18 erkek, 10 kadın ve 18 çocuktan oluşan göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresin sevk edildi. - AYDIN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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