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Aydın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:38
Aydın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Aldemir, yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği en zorlu zamanlarda 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının, Anadolu'nun güçlü sesi olarak vatan mücadelesini dünyaya duyurmada önemli bir rol üstlendiğini anımsattı.
Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı dileklerini ileten Prof. Dr. Aldemir, şunları kaydetti:
"Günümüzde de Anadolu Ajansı Türk basını için bir okul işlevi görmüş, hızlı ve tarafsız haber akışıyla bugün dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de yüce milletimizin en güvenilir haber alma kaynağı ve milletimizin gelecek hedeflerine ulaşmasının önünü açacak kurumlardan birisi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Güncel
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