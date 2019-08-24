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AYDIN Afrodisias festivali başladı

Afrodisias festivali başladıAydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

24.08.2019 15:54
AYDIN Afrodisias festivali başladı
Afrodisias festivali başladı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali için Uçurum Park'ın önünden kortej yürüyüşü düzenlendi. 1 kilometre süren yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eski belediye binası önüne geçildi. Azerbaycan, İran Tebriz Türkleri ve Gürcistan Halk Dansları toplulukları, dans gösterileri sundu. Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın ev sahipliğindeki festivale; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kaymakamlar, çevre ilçelerden belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Zeki İnal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Vali Yavuz Selim Köşger birer konuşma yapıp, festivalin geçmişinden ve kente kazandırdıklarından bahsetti. Konuşmaların ardından festival alanında açılan stantlar gezildi.
AYDIN Afrodisias festivali başladı

Selim Köşger, Karacasu, Aydın, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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