Aydın AK Parti 64 Aday Adayı İçin Sandık Başına Gidiyor

temayül yoklaması yapacak. Buharkent
ve Koçarlı
, henüz aday adaylığı başvurusu olmadığı için temayül listesinde yer almadı. AK Parti Aydın
İl Teşkilatı, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri aday belirleme sürecinde 18 Kasım 2018 Pazar günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Atatürk
Kapalı Spor Salonunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve 17 ilçe belediye başkan aday adayları ile ilgili e-temayül yoklaması gerçekleştirilecek.
Buharkent ve Koçarlı'ya talip çıkmadı
Oy kullanacak partililerin 64 aday adayı arasından seçim yapacağı e-temayül yoklamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 2, Bozdoğan
için 6, Çine
için 4, Didim
için 10, Efeler
için 6, Germencik
için 2, İncirliova
için 2, Karacasu
için 6, Karpuzlu
için 4, Köşk
için 1, Kuşadası
için 2, Kuyucak
için 1, Nazilli
için 3, Söke
için 6, Sultanhisar
için 6 ve Yenipazar
için 3 aday adayının ismi yer alıyor.
Temayül listesinde yer alamayan Buharkent ve Koçarlı belediye başkan aday adaylıkları için AK Parti'ye yapılmış henüz bir aday adaylığı başvurusu bulunmuyor. - AYDIN
Buharkent,Ak Parti,Aydın
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:39