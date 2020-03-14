AYDIN Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyorAYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.
14.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:40
Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
AYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.
Didim Belediyesi ekipleri, sahil ve deniz içerisinde düzensiz ve kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkımı için harekete geçti. Sahillerin halkın kullanımına kapatılması ve düzensiz yapılanma nedeniyle gecekondu kanununun ilgili madde ve hükümleri gereği yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki sahil kenarındaki kaçak ve yasal olmayan uzantıların yıkım işlemleri ise, zabıta görevlileri ve polis ekiplerinin nezaretinde yapılıyor.
AYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.
Didim Belediyesi ekipleri, sahil ve deniz içerisinde düzensiz ve kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkımı için harekete geçti. Sahillerin halkın kullanımına kapatılması ve düzensiz yapılanma nedeniyle gecekondu kanununun ilgili madde ve hükümleri gereği yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki sahil kenarındaki kaçak ve yasal olmayan uzantıların yıkım işlemleri ise, zabıta görevlileri ve polis ekiplerinin nezaretinde yapılıyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AYDIN Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
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