Aydın Akcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN NAZİLLİ belediye başkan adayı olan Aydın Akcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN NAZİLLİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Aydın Akcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN NAZİLLİ adayı Aydın Akcan kimdir? BTP AYDIN NAZİLLİ adayı Aydın Akcan yüzde kaç oy aldı?

Aydın Akcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN NAZİLLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Aydın Akcan NAZİLLİ ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. NAZİLLİ ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Aydın Akcan adlı BTP adayı toplamda 233 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN NAZİLLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.