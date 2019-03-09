Aydın Akli Dengesi Yerinde Olmayan Kadın Zor Anlar Yaşattı

Kaynak: DHA

Aydın'da, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, bindiği taksinin şoförüne ve yardım istediği polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Taksiden güçlükle indirilen kadın, ailesine teslim edildi.Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, bu sabah, ailesinin verdiği bilgiye göre, bir taksiye binerek yakınlarıyla birlikte Nazilli ilçesindeki bir hocaya gitti. Hocayı bulamayan gruptan, akli dengisi yerinde olmayan kadın, yalnız başına başka bir taksiye binerek il merkezine, Efeler ilçesine döndü. Taksi şoförüne ücretini ödemeyen kadın, araçtan inmedi. Taksiciye, Söke ilçesinin kırsal Bağarası Mahallesi'nde başka bir hoca bulunduğunu, onun yanına gitmek istediğini söyledi. Kabul etmeyen şoför, kadına aracından inmesi gerektiğini söyledi. Ancak kadın araçtan inmeyince zor durumda kalan taksici, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını taksiden güçlükle indirebildi. Polis merkezine götürülmek istenen kadının araca binmek istememesi üzerine, olay yerine yakınları çağrılarak, onlara teslim edildi. Kadının, elindeki kağıttan dua okuduğu görüldü. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.