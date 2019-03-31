Aydın Ambulansla Oy Vereceği Okula Taşındı

Ambulansla oy vereceği okula taşındı Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Hörü Kahraman, evinden alınıp, oy kullanacağı Zafer Ortaokulu'na ambulansla taşındı. Zafer Mahallesi
142 Sokak'ta yaşayan ve bir süre önce evde düştüğü için yürümekte güçük çeken Hörü Kahraman, oyunu kullanmaya gidebilmek için Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans talebinde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'nden yönlendirilen ambulans ile evinden alınan Kahraman, oy kullanacağı Zafer Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlileri ve ambulans şöförünün yardımları ile ambulanstan indirilip, tekerlekli sandalye ile oyunu kullanacağı 1357 nolu sandığa taşınan Kahraman, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Kahraman, oyun kullandıktan sonra tekrar ambulans ile evine bırakıldı. Hörü Kahraman, Vatandaşlık görevimi yerine getirebildiğim için mutluyum dedi.
Zafer Mahallesi, Aydın, Nazilli, Güncel
Kaynak: DHA