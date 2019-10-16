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Aydın ASKİ'den dere ıslahı açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında dere ıslahı konusunda kendilerine yönelik çıkan haberlere üzerine bir açıklama yaptı.

16.10.2019 10:02Aydın ASKİ'den dere ıslahı açıklaması
AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında dere ıslahı konusunda kendilerine yönelik çıkan haberlere üzerine bir açıklama yaptı.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Gerek 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri başlıklı 121. Maddesinin ilgili bentlerinde, gerekse 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinde derelerin ıslahı konusunda tüm görev, yetki ve sorumluluğun DSİ'de olduğu açıkça belirtilmiştir. Hiçbir karışıklığa mahal vermeyecek bir şekilde ilgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere dere ıslahları konusunda asli görev DSİ'nindir. Bu çerçevede siz değerli kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı hazırlama ihtiyacı duyduğumuzu belirtmek isteriz" denildi. - AYDIN

Aydın, ASKİ, Güncel

Kaynak: İHA

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