18 Kasım 2018, 20:31

Aydın Aslıhan Kuşadası'nı Ağlattı

Aydın Aslıhan Kuşadası

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, geçen 16 Kasım'da ders çıkışında evine gitmek üzere Dumlupınar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, burada

ertesi gün beyin ölümü gerçekleşti. Vasiyeti üzerine iki böbreği ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlanan genç kız için bugün öğlen memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadalı Hacı Mehmet Fuad Akkuş Camii'ndeki cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Aslıhan'ın babası Okan Kocapınar, annesi Ayşe Kocapınar, ablası Esra Nur Kocapınar ve kardeşi Lamia Nur Kocapınar, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede Kocapınar'ın ablası ve kardeşi, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Abla Esra Nur Kocapınar, sık sık kardeşinin tabutu başına gidip, gözyaşı döktü. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede metanetini korumaya çalışan baba Okan kocapınar, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından genç kızın, üzerine bir buket çiçek konulan cenazesi, Kuşadası Yeni Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Aydın,Kuşadası,Kocapınar
18 Kasım 2018 Pazar 20:31



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