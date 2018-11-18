Aydın Aslıhan Kuşadası'nı Ağlattı

Antalya
'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar
, memleketi Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, geçen 16 Kasım'da ders çıkışında evine gitmek üzere Dumlupınar
Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, burada
ertesi gün beyin ölümü gerçekleşti. Vasiyeti üzerine iki böbreği ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlanan genç kız için bugün öğlen memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadalı Hacı Mehmet Fuad Akkuş
Camii'ndeki cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı CHP
'li Özer Kayalı
, Aslıhan'ın babası Okan Kocapınar, annesi Ayşe Kocapınar, ablası Esra Nur
Kocapınar ve kardeşi Lamia Nur Kocapınar, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede Kocapınar'ın ablası ve kardeşi, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Abla Esra Nur Kocapınar, sık sık kardeşinin tabutu başına gidip, gözyaşı döktü. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede metanetini korumaya çalışan baba Okan kocapınar, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından genç kızın, üzerine bir buket çiçek konulan cenazesi, Kuşadası Yeni Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Aydın,Kuşadası,Kocapınar
18 Kasım 2018 Pazar 20:31