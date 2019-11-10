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Aydın atatürk, aydın'da anıldı

Atatürk, Aydın'da anıldıAydın'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı.

10.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:57
Atatürk, 'da anıldı
Aydın'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Yaşlısı genci, saatler 09.05'i gösterdiğinde Atası için saygı duruşunda bulundu.
Aydın Valiliği önündeki Atatürk'ü anma törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerin konulması ile başlayan tören, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinletilmesiyle devam etti. Atatürk Anıtı'nın iki tarafından meşale yakıldıktan sonra saat 09.05'de sirenler çalındı. Atatürk'ün 81 yıl önce gözlerini yumduğu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da 2 dakika boyunca hayat durdu. Sirenlerin çaldığı sırada Aydın'da vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Kimi aracından inerek, kimisi balkonda kimisi de yolda durarak Ata'sı için saygı duruşunda bulundu.
Aydın atatürk, aydın'da anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Selim Köşger, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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