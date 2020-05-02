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AYDIN Av malzemeleri satan dükkanı soyan şüpheli, tutuklandı

Av malzemeleri satan dükkanı soyan şüpheli, tutuklandıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, av malzemeleri satan dükkandan kuru sıkı ve havalı tabanca çalan Sercan Yanal (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

02.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:44
Av malzemeleri satan dükkanı soyan şüpheli, tutuklandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, av malzemeleri satan dükkandan kuru sıkı ve havalı tabanca çalan Sercan Yanal (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Yanal, tutuklandı.
Olay, dün saat 05.45 sıralarında Merkez Polis Karakol Amirliği'ne 50 metre uzaklıkta yer alan Kemal Arıkan Caddesi'ndeki avcılık mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren Sercan Yanal, bir süre burada satılan malzemeleri inceledi. Daha sonra 7 kuru sıkı tabanca ile havalı tabanca çalıp, kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen mağaza sahibi Çağatay Aynalı, dükkanının soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, hırsızın kimliğini belirledi. Aynalı, takibe alındı. Takibin ardından polisler aynı gün düzenledikleri operasyonla Yanal'ı saklandığı evde yakaladı. Çalınan malzemeler iş yeri sahibine geri verildi. Gözlatına alınan Sercan Yanal, adliyeye sevk edilerel çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. AYDIN Av malzemeleri satan dükkanı soyan şüpheli, tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Polis, Güncel, Haber

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