AYDIN Avukat eski müvekkilini darp etti

Avukat eski müvekkilini darp ettiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Avukat Semih Tamoğlu, eski müvekkili olan 35 yaşındaki itfaiye eri Ufuk İpek'i darp etti.

26.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:23
Avukat eski müvekkilini darp etti
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Avukat Semih Tamoğlu, eski müvekkili olan 35 yaşındaki itfaiye eri Ufuk İpek'i darp etti. O anların yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkarken, İpek'in şikayeti üzerine Tamoğlu, hakkında soruşturma başlatıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalışan Ufuk İpek, geçen 19 Haziran Cuma günü saat 14.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki ailesinin işlettiği kafeteryada, iddiaya göre, bir müteahhitten aldığı dairedeki icranın kaldırmasıyla ilgi dava dosyasının parasından kaynaklanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle azlettiği avukatı Semih Tamoğlu, tarafından darp edildi. Başına aldığı yumruk darbeleri ile yaralanan İpek, Nazilli Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. İpek, ardından Hürriyet Polis Merkezi'ne gidip, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Tamoğlu'ndan şikayetçi oldu. Olay yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildiği belirlendi. Şikayet üzerine Tamoğlu, hakkında adli soruşturma başlatıldı. İpek, Tamoğlu hakkında Aydın Barosu'na şikayette bulunacağını kaydetti.
Haklarını yasal yollardan sonuna kadar arayacağını belirten Ufuk İpek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Olay günü ailemin işlettiği kafeteryaya gitmiştim. Yandaki başka bir kafeteryada oturan bir süre önce azlettiğim eski avukatım Semih Tamoğlu, bana seslenip, yanına çağırdı. 'İşine bak' diyerek bu isteğini geri çevirdim. Bunun üzerine yanıma gelip, bana küfür edip, hakaretlerde bulundu, Suratıma doğru bir kaç yumruk salladı. Başıma ve elmacık kemiğime darbe aldım. Kendisiyle daha önceye dayalı bir kavga ve husumetimiz olmadı. Kendisinin ücretini ödeyip, azlettim. Ardından da dava dosyamı başka bir avukata verdim. Sanırım, kendisini azletmemi sindiremedi. Yoksa bunun dışında aramızda herhangi bir polemik de olmadı. Bunun dışında bana saldırmasını gerektirecek bir gerekçe göremiyorum. Her kendisini beğenmeyen müvekkilini darp edecekse biz adalet ararken avukatlarımıza nasıl güvenelim" dedi.
'ASIL HAKARET VE SALDIRIYA UĞRAYAN BENİM'
Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Avukat Semih Tamoğlu ise, iddiaların aksine hakarete ve saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu söyledi.
Olayın, avukat - müvekkil ilişkisi kısmını özel hayatın gizliliği nedeniyle hiç girmeyeceğini belirten Tamoğlu, "Fakat İpek'in dava dosyasıyla ilgili herhangi bir işimi eksik veya hatalı yapmam gibi bir durum söz konusu değil. Ben, görevi yaptım hem de kendilerine yol gösterdim. Fakat servis edilen görüntülerde yaşanan olayın sadece kavga anı seçilmiştir. Olay öncesi hem iş yerimde, hem o kafenin olduğu yerde hakaret ve tehdide maruz kalan taraf benim. İki, üç kez tehdit, hakaret ve tehdit içerikli sözlere maruz kaldım. Kışkırtıldım. Üzerime gelen 4 kişiye karşı kendimi korudum. Çevredeki işyerlerinin görüntülerini temin ettim ve kısa süre içerisinde bununla ilgili paylaşımımı yapacağım. Tekrar etmek isterim ki ben söylendiği gibi davadan azledilmedim. Dosyanın içeriği ve seyri nedeniyle farklı bir avukata verilmesini kendim talep ettim. Bu konuda dosyayı eksiksiz ve bütün yükümlülüklerimi yerine getirerek teslim ettim. Eğer benim görevimi yerine getirmediğimi düşünüyorlarsa neden şikayetçi olmadılar, merak ediyorum" dedi. AYDIN Avukat eski müvekkilini darp etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Nazilli, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: HDP’li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››Güncel››AYDIN Avukat eski müvekkilini darp etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:19: Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Haber 14:17: Eyüpsultan'da 'Yaz Kampanyası' çalışması - Haber 14:17: Nevşehir Valisi Becel'e Malatyalılardan hayırlı olsun ziyareti - Haber 14:17: Irak yönetimi 14 Hizbullah milisinin tutuklandığını açıkladı - Haber 14:17: Son dakika haber | Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan "kıdem tazminatı" açıklaması Açıklaması - Haber 14:16: Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında plajlara gitmek serbest - Haber 13:49: Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı - Magazin 13:28: Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin