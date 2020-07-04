AYDIN Aynı saatlerde çıkan yangında 2 ev küle döndü

Aynı saatlerde çıkan yangında 2 ev küle döndüAYDIN'ın İncirliova ilçesindeki 2 ayrı mahallede aynı anda çıkan yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

04.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:31
Aynı saatlerde çıkan yangında 2 ev küle döndü
AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki 2 ayrı mahallede aynı anda çıkan yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kurtuluş Mahallesinde Mehmet Şen'e ait evde, bugün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Evin içerisindeki tüm eşyalar ve evin çatı kısmı, küle döndü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
İkinci yangın da aynı saatte, Gerenkova Mahallesinde yaşayan Burhan Kaya'ya ait evde çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangında evin tamamı yandı, eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Ev yangınlarına çok sayıda itfaiye müdahale etti. Polis, her iki ev yangınla ilgili soruşturma başlattı. AYDIN Aynı saatlerde çıkan yangında 2 ev küle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, İtfaiye, Güncel, Haber
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