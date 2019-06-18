18.06.2019 22:20
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Aydın - Baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı

Baba olamayacağını öğrenince dünyası karardıAYDIN'da, jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar (23), 2 yıl önce geçirdiği ameliyattan kaynaklı baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı.

Baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı
AYDIN'da, jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar (23), 2 yıl önce geçirdiği ameliyattan kaynaklı baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı. Uyar, kendisini ameliyat eden doktor ile hastane hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.
Jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar, 2016 yılının Kasım ayında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerin ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde kalın bağırsağından ameliyat oldu. Ameliyattan uzun süre sonra rahatsızlık hisseden Uyar, tekrar aynı hastanenin Üroloji servisinde muayene oldu. İddiaya göre Üroloji servisinde muayene eden doktorun, geçirdiği ameliyattan dolayı normal yollardan baba olamayacağını söylemesi üzerine Uyar, büyük şok yaşadı.
'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'
Yaşanan olaylardan sonra dünyasının başına yıkıldığını belirten Mehmet Uyar, '2016 Kasım ayında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdum. Yapılan tahlillerin ardından 2017 Mart ayında ise kalın bağırsak ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra bazı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Üroloji bölümüne bu rahatsızlıkla ilgili müracaat ettiğimde bana ameliyattan kaynaklı normal yollarla baba olamayacağım söylendi. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Ameliyatı yapan doktoruma gittiğimde bana tüp bebek yaparsınız diyerek geçiştirdi. Benim hayatımı karartan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an çok mağdur olduğumu hissediyorum. Davamı sonuna kadar sürdüreceğim' dedi.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Mehmet Uyar'ın Avukatı Hilmi Aydın ise, Müvekkilim Mehmet Uyar, bundan 2 ay önce benim yanıma geldi. Mağduriyetini anlatarak normal yollardan baba olamayacağını anlattı. Dosyasını inceledim ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Sonucu ve davanın açılmasını bekliyoruz. Müvekkilimde çok mağdur durumda? diye konuştu.Aydın - Baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı
Kaynak: DHA
Aydın, Mehmet Uyar, Güncel

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