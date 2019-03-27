Aydın Bakan Ersoy Yıl Sonuna Kadar Ege Bölgesi'ndeki Altyapı Sorunlarının Tespitini Tamamlıyoruz

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Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespitini tamamlıyoruzKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın programı kapsamında ilk olarak geldiği Didim ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Didim'in bölge açısından önemli bir itici güç olduğunu belirten Bakan Ersoy, ayrıca bakanlık olarak Antalya'dan altyapı çalışması başlattıklarını, yıl sonuna kadar Ege bölgesindeki altyapı sorunlarının tespitinin tamamlanacağını belirtti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Didim'e gelerek sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir otelde toplantı yaptı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş ile Didim belediye başkan adayı Mümin Kamacı ve partililer, Bakan Ersoy'u karşıladı.'DİDİM İÇİN GEREKEN YAPILACAK'Bakan Ersoy, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuştu. Didim'in eski bir turizm bölgesi olmasına rağmen gelişiminin belli bir seviyede kaldığını söyleyen Bakan Ersoy, Amacımız burada 12 ay turizm yapmak, spor alanları yapmak. Didim, Milas Havaalanı'ndan destek alıyor. Burada yapacağımız doğru yatırımlar, bölgenin hareketlenmesini sağlayacak, 12 ay turizm gelmiş olacak. Aslında, yanlış turizm nedeniyle istenilen verim alınamamış dedi. Turim için en önemli konulardan birinin altyapı olduğunu belirten Bakan Ersoy, Biz bakanlık olarak ciddi bir altyapı çalışmasını Antalya'dan başlattık. Yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespitini tamamlıyoruz. Belediyelere de büyük destek vererek, yıl sonuna kadar altyapılarda ihalelerin tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 sezonuna kadar tüm sahil bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız. Tabii ki sadece altyapı sorunlarını çözmek yetmez. Nitelikli turist diyoruz. Bunun için de ilçe merkezlerini hareketlendirmemiz lazım. Didim'in çok güzel bir potansiyeli var. Turizm açısından Didim'in geleceğini oldukça parlak görüyorum. Ayrıca burasının Bodrum ve Milas açısından da çok büyük bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Biz Didim'i radarımıza aldık, gereken neyse yapacağız dedi.Bakan Ersoy'un programı, daha sonra basına kapalı devam etti.