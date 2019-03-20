Aydın Bakan Selçuk Türkiye, Ekonomik Büyümede Birçok Avrupa Ülkesini Geride Bıraktı

Bakan Selçuk Türkiye
, ekonomik büyümede birçok Avrupa
ülkesini geride bıraktı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Türkiye'nin ekonomik büyüme olarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız, bugün 170 milyar dolara çıkmıştır. Ülkemiz son 3 yılda iş yapma kolaylığında çok önemli bir mesafe kaydetti. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Aydın
'a gitti. Bakan Selçuk ilk olarak Efeler
Mahallesi'nde, 75'i İŞKUR
ile bir bilgi teknolojileri firması arasında imzalanan istihdam garantili meslek eğitim kursu kapsamında, 25'i de sigortalı olarak toplam 100 kişinin görev yaptığı çağrı merkezinin açılışına katıldı. Açılışta, Bakan Selçuk'un yanı sıra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç
, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti
Aydın milletvekilleri Metin Yavuz
, Rıza Posacı
ve Bekir Kuvvet Erim
ile Cumhur İttifakı'nın
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Savaş
, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve iş dünyası temsilcileri de hazır bulundu. Bakan Selçuk, 31 Mart'a kadar 75 kişinin daha işe alınacağı ve yıl sonuna kadar istihdam edilen kişi sayısının 700 kişiye ulaşmasının hedeflendiği çağrı merkezinin açılış kurdelesini beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kesti. Bakan Selçuk, açılışın ardından Çağrı Merkezi'nde bir vatandaşı arayarak, kampanyalar hakkında bilgi verdi.
'ALLAH SİZE HER ŞEYİ VERMİŞ'
Bakan Selçuk ardından Aydın Ticaret Odası Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda 'İstihdam Seferberliği 2019 Aydın' programına katıldı.
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Bakan Selçuk'a tülbent, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ise efe fesi hediye etti. Hisarcıklıoğlu buradaki konuşmasında, Aydınlı
olarak halinize şükretmeniz lazım. Allah size her şeyi vermiş. Şikayetçi olacağınız bir şey var mı Benimle gelin de bir Anadolu'yu görün bakalım. Eğer bizim Kayserili'ye 5 vakit namaz farz ise siz bunu 5 ile kurtaramazsınız bunu söyleyeyim. Siz 5 vakit, 5'te şükür namazı kılmanız lazım. Gerçekte Aydın bir tarım ve turizm cennetidir. İnciri, kestanesi, zeytini, pamuğu ve çileği ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada tescillenmiş 3 ürün vardır. Bunlardan biri de Aydın'ın inciridir dedi.
'AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin devam ettiğini belirerek, şöyle dedi;
Ülke olarak bir çok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumdayız. İnşallah çalışanlarımız ve işverenlerimizle birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olacağımıza inanıyorum. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız, bugün 170 milyar dolara çıkmıştır. Ülkemiz son 3 yılda iş yapma kolaylığında çok önemli bir mesafe kaydetti. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. Bir çok kolaylıktan sonra Türkiye ülkeler arasında 43'üncü sıraya yükseldi. Bu son 15 yılda geldiğimiz en iyi seviye. Ülkemizde iş yapmayı kolaylaştırmanın bir sonucu da şudur; 2002 yılında 220 bin olan sigortalı iş yerimiz bugün 1 milyon 400 bine çıkmıştır. Sigortalı sayımız da 12 milyondan 23 milyona ulaşmış durumdadır. Aydın'da ise sigortalı sayısı 270 bin kişiye ulaştı. Aydın'da 81 iş yeri 900 milyon TL ödeme yaparak teşvik ve destekten yararlanmıştır. Türkiye genelinde istihdam seferberliği başlatmış bulunmaktayız.
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Ticaret Odası Yeni hizmet binasının açılışını yapıp, esnaf ve huzurevi ziyartlerinde bulunmak için Nazilli
ilçesine hareket etti.
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Kaynak: DHA