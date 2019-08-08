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Aydın Balıkçı Hali'nde yangın

Aydın Balıkçı Hali'nde yangın Baca yangını şehri duman altında bıraktıAYDIN - Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan balıkçı halinde çıkan baca yangını herkesi korkuttu.

08.08.2019 13:00
Aydın Balıkçı Hali'nde yangın
Aydın Balıkçı Hali'nde yangın
Baca yangını şehri duman altında bıraktı
AYDIN - Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan balıkçı halinde çıkan baca yangını herkesi korkuttu. Çevredekileri korkutan baca yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın saat 11: 20 sıralarında Efeler ilçe merkezi Zafer Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Hali'nda faaliyet gösteren bir balıkçı firmasında meydana geldi. Balık satışının yanı sıra balık restoran olarak da işletilen işyerinin bacasından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede yanan bacadan çıkan dumanlar tüm şehri kapladı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluşurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Efeler, Aydın, Yerel

Kaynak: İHA

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