Aydın Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği'ne Tepki

Aydın Barosu, Baro seçim sistemlerinin değiştirilmesinin baroların bölünmesine yönelik girişim olduğuna dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirecek.

Aydın Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği'ne Tepki
17.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:22

Aydın Barosu, Baro seçim sistemlerinin değiştirilmesinin baroların bölünmesine yönelik girişim olduğuna dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirecek. Diğer illerin baroları ile birlikte ortak olarak gerçekleştirilecek olan Savunma Yürüyüşü'nde Türkiye Barolar Birliği'nin ortak iradeye sahip çıkması talep edilecek.

Barolar olarak, sistem değişikli sürecinde ortak bir tavrı sürdürme kararlı olduklarının altını çizen Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt; "Parçalamayı, susturmayı, ele geçirmeyi ve etkisiz hale getirmeyi hedefleyen bu projeden vazgeçilmesine ilişkin taleplerimizi, tüm muhataplar nezdinde ısrarla yineledik ve yinelemeye ısrarla devam edeceğiz. Geldiğimiz nokta itibariyle, tüm bu iyi niyetli görüşmelerin sonuçsuz kaldığının ve suskunluğumuzun sözümüz olmadığı şeklinde algılandığının farkındayız. Bu sebeple baroların ve avukatların en üst seviyede örgütlü gücü olması gereken çatı örgütümüz Türkiye Barolar Birliği'ni bu ortak iradeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. 19 Haziran 2020 tarihinde Baro Başkanları olarak illerimizden Ankara istikametine doğru Savunma Yürüyüşü'ne başlıyoruz. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan Baro başkanları olarak, Ankara'ya ulaştığımızda, bu talebimizi Türkiye Barolar Birliği'ne fiziki olarak elden teslim edeceğimizi, şimdilik burada açıklamadığımız etkili birçok eylemi orada hayata geçirerek, bu eylemler için tüm avukatlara destek çağrısı yapacağımızı, eylem planı çerçevesinde mücadelemizi devam ettirmek yönündeki kararlılığımızı vurgulayarak kamuoyuyla ve meslektaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Güncel, Haber

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