AYDIN Bataklığa saplanan 3 atı itfaiye kurtardı

Bataklığa saplanan 3 atı itfaiye kurtardıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir mermer fabrikasının tortu döküm alanındaki bataklığa saplanan başı boş 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN Bataklığa saplanan 3 atı itfaiye kurtardı
18.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:33
Bataklığa saplanan 3 atı itfaiye kurtardı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir mermer fabrikasının tortu döküm alanındaki bataklığa saplanan başı boş 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nazilli'nin kırsal Yeni Mahalle ilçesindeki bir mermer fabrikasının tortu döküm alanına bugün saat 09.30 sıralarında giren başı boş dolaşan 3 at, uçuşmaması için ıslatıldığından bataklık haline gelen mermer tozlarına saplanarak mahsur kaldı. Kurtulmak için çabaladıkça daha da bataklığa saplanan 3 atı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla çekerek, 3 atı güçlükle bataklıktan kurtardı. İtfaiye ekipleri daha sonra 3 atı yıkayarak, temizledi. İtfaiye ekipleri, Roman vatandaşlara ait olduğu öğrenilen ve otlaması için bırakıldıkları belirlenen atları, tekrar özgürlüklerine kavuşturduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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