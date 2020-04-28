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AYDIN Belediye binasında çıkan yangın korkuttu

Belediye binasında çıkan yangın korkuttuAYDIN'ın Söke ilçesinde, belediye binasında klimanın motorundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

28.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:50
Belediye binasında çıkan yangın korkuttu
AYDIN'ın Söke ilçesinde, belediye binasında klimanın motorundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Söke Belediye binasının 3. katında çıktı. Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu katın balkonunda bulunan klimanın motorundan bir anda alev yükselmeye başladı. Belediye çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi personel yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. AYDIN Belediye binasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Söke, Güncel, Haber

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