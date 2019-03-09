Aydın, Berlin'de Tanıtılıyor

Kaynak: İHA

Dünyanın sayılı turizm etkinliklerinden olan ve bu yıl 53'üncüsü düzenlenen ITB Berlin 2019 Fuarında Aydın tanıtım standıyla yer aldı.Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Aydın İl Tanıtım Projesi" kapsamında, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun organize ettiği tanıtım faaliyeti olarak hazırlanan İlimiz standtta, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Ahmet Demir, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Reyhan Türkmen ve Proje Görevlisi Emre Özceylan tanıtım faaliyetlerinde görev aldı.Aydın'ın tarihi, turistik ve tarımsal değerlerinin tanıtıldığı fuar standında, Aydın hakkında farklı dillerde bilgi veren broşür, harita ve diğer tanıtım materyallerinin yanı sıra ziyaretçilere yöresel ürün olan incir ikramı yapılıyor.ITB Berlin 2019 Turizm Fuarının açılış gününde yoğun ilgi gören Aydın standının en önemli konuğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'tan tanıtım faaliyetleri hakkında bilgiler alan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, beğenilerini dile getirerek tanıtım görevlilerine başarılar diledi.Tanıtım çalışmaları kapsamında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Aydın ilinin turizm kapasitesinin geliştirilmesi ve sektör temsilcilerinin istekleriyle ilgili olarak Vali Yardımcısı. Mustafa Hulusi Arat başkanlığında toplantı yapıldı.10 Mart 2019 Pazar gününe kadar açık olacak olan fuarda 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. - AYDIN