Haberler » Güncel » Aydın beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından oldu - Haber

Aydın beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından oldu

Beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından olduAYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

19.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:04
Beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından oldu
AYDIN'ın ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. , beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı (58) gözaltına aldı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Karacasu-Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Ömer Haydan'ın kullandığı 20 AHJ 59 plakalı beton mikseri, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Bekir Ögel yönetimindeki 09 ABV 846 plakalı motosiklete çarpıştı. Beton mikserinin altına alıp, sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü Ögel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekilerinin yaptığı kontrolde de Ögel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemlerenin ardından Ögel'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı gözaltına aldı.
Aydın beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından oldu

Jandarma, Karacasu, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12   Düzce'deki "2009 Askeri Lise Sınavı sorularının çalınması" davasında karar - Haber
19:10   Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, engelli çocuklarla kek yaptı - Haber
19:10   Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı - Haber
19:10   MALTEPE'DE FATMA ŞENGÜL'Ü ÖLDÜREN SANIĞA "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ - Haber
19:08   Spor konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:14:51