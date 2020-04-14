Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AYDIN 'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyor

'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyorAYDIN'ın İncirliova ilçesinde en büyük geçim kaynaklarından birisi olan ve 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk toprakla buluşuyor.

14.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:06
AYDIN 'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyor
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde en büyük geçim kaynaklarından birisi olan ve 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk toprakla buluşuyor. Ekime başlayan çiftçiler koronavirüse rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aydın 'da çiftçiler koronavirüse rağmen maskelerini takarak ovaya indi. Traktörüne binen çiftçiler, önce arazileri ekim yapılır hale getirdi, ardından ise geçim kaynakları olan pamuk ekimine başladı. İncir ve zeytinin yanı sıra en büyük geçim kaynağı olan pamuk tohumunu hava şartlarının elverişli olmasını çiftçiler fırsat bildi. İncirliova'daki 96 bin dekar ekilebilir arazinin 32 bin dekarına pamuk ekimi yapıldı.
'BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR'
Ovaya inen çiftçilerden biri olan evli ve 2 çocuk babası Polat Tanrıkulu, koronavirüs salgınına rağmen üretime devam edeceklerini söyledi. Tanrıkulu, üreticiler olarak salgının bilincinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bu süreçte, hepimize büyük görev düşmektedir. Biz de çiftçi olarak elimizden geleni yaparak 'Biz bize yeteriz' diyerek üretimimize devam ediyoruz. Bu sezon ilk pamuk ekimlerine başladık. Çocukluktan beri baba mesleği olan çiftçiliği yapmaktayım. Geçimimi de çiftçilik yaparak sürdürmekteyim. Kendime ait 650 dekar araziye pamuk ekimi yapıyorum. Pamuk bölgemizin vazgeçilmez mahsullerinden biri. İnşallah, bereketli bir sezon olur. Ovaya inen çiftçiler hummalı bir çalışma içindeler. Elimizden geldiği kadar çalışıp, bu zor günlerde hem milletimize yeterli ürünü yetiştireceğiz."
'ERKEN EKEN, ERKEN BİÇER'
Her yıl en erken pamuk ekimi yapanlardan birisi olduğuna vurgu yapan Tanrıkulu, "Pamuğu en erken ekenlerden birisi benim. Toprağın uygun olması ve ekime hazır hale gelmesi havalarda iyi gidince bizde ekim yapmaya başladık. Bu güzel havayı yakalamışken, 'Kaçırmayalım' dedim ve dikime başladık. Erken eken erken biçer" dedi.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da, "Çiftçiler her türlü riske karşı arazide üretimini yapıyor. Koronavirüs de olsa üretim yapmak zorundayız. Çünkü biz üretmezsek insanlar ne yiyecek. Pamuk sezonunu da açtık, ekim başladı. Sezon inşallah iyi geçer" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››AYDIN 'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: Doktoru 'Hastam' dedi, babasıyla metrobüse binmesine izin verildi - Haber 10:41: SULTANGAZİ'DE HIRDAVATÇI DÜKKANINI KAHVEHANEYE ÇEVİRDİLER - Haber 10:41: Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı - Haber 10:40: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te İnfaz düzenlemesi görüşmelerine katıldı - Haber 10:40: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderildi - Haber 09:56: Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin - Haberler