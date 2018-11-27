27 Kasım 2018, 12:25
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Aydın Bşb Avrupa'da Beşiktaş'a Konuk

Aydın Bşb Avrupa

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 3 haftayı set vermeden kayıpsız geçen, son 3 karşılaşmayı ise 3-0'lık skorlarla kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın tarihindeki ilk Avrupa maçında Beşiktaş'a konuk olacak.



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 3 haftayı set vermeden kayıpsız geçen, son 3 karşılaşmayı ise 3-0'lık skorlarla kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın tarihindeki ilk Avrupa maçında Beşiktaş'a konuk olacak. 

CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turunda oynanacak Beşiktaş-Aydın BŞB müsabakası Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Rövanş mücadelesi 5 Aralık'ta Aydın'da gerçekleşecek. İki maçın sonunda puan olarak üstün taraf tur atlayacak. Puan eşitliği durumunda altın set kuralı devreye girecek. Rakibini eleyecek takım 8'li finallerde Hermes Oostende (Belçika)-Azerrail Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - Aydın
27 Kasım 2018 Salı 12:25



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