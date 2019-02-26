26 Şubat 2019, 12:31
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Aydın Bşb Avrupa'da Final İçin Sahada

Aydın Bşb Avrupa

Tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın yarı final ilk maçında Slovenya'nın GEN-I Volley takımına konuk olacak.

Tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın yarı final ilk maçında Slovenya'nın GEN-I Volley takımına konuk olacak. 

Nova Gorica şehrindeki Sportna Dvorana Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcü Stephane Takaichvili ve Boşnak Nikola Kozic hakem ikilisi yönetecek. Aydın temsilcisi 6 Mart'ta seyircisi önünde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla evine dönmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi halinde finalde Volero Zurich (İsviçre)-Saugella Monza (İtalya) eşleşmesinin galibi ile Avrupa'da kupa kaldırmak için karşılaşacak. - Aydın Slovenya, Büyükşehir Belediyespor, Avrupa, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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