Aydın Bşb Avrupa'da Final İçin Sahada

Tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor
, yarın yarı final ilk maçında Slovenya
'nın GEN-I Volley takımına konuk olacak.
Nova Gorica şehrindeki Sportna Dvorana Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcü Stephane Takaichvili ve Boşnak Nikola Kozic hakem ikilisi yönetecek. Aydın temsilcisi 6 Mart'ta seyircisi önünde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla evine dönmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi halinde finalde Volero Zurich
(İsviçre
)-Saugella Monza
(İtalya
) eşleşmesinin galibi ile Avrupa
'da kupa kaldırmak için karşılaşacak. - Aydın
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Kaynak: DHA