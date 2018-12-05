Aydın Bşb, Cev Challenge Kupası'nda 8'li Final Turunda

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakemler: Ivan Chumak (Rusya
) (xx), Bojan Bardic (Hırvatistan
) (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xxx), Nikolaeva (xxx), Gözde Dal (xxx), Duygu (xx), Brayelin Martinez (xxx), Jineiry Martinez (xxx), Sedef (xxx), Seda (xxx), Derya (xx), Ecem (xx)
BEŞİKTAŞ: Ceren (x), Janset
Cemre (x), Rykhliuk (xx), Jerkov (xx), Belien (xx), Arelya (x), Pınar
(xx), Dilara (x), Hümay (x), Merve (x), Zeynep (x)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12
SÜRE: 102 dakika (27, 27, 29, 19)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor
, Beşiktaş
'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti de 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor 8'li final turuna yükseldi. Avrupa
'da ilk kez mücadele eden Aydın ekibi bir üst turda Belçika
'dan Hermes Oostende
takımıyla karşılaşacak.
Hırvatistan,Beşiktaş,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:31