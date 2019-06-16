16.06.2019 12:27
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Aydın BŞB'de Ecem'le anlaşma sağlandı

Aydın BŞB

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Erçe'nin ardından Ecem Alıcı ile de sözleşme yeniledi.

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Erçe'nin ardından Ecem Alıcı ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki smaçörle 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Ecem, Aydın temsilcisinde kaldığı için mutlu olduğunu söyleyerek yeni sezonda iddialı bir takım olacaklarını dile getirdi. Mavi-beyazlılar şimdiye kadar dış transferde 3'ü yabancı 8 voleybolcu ile anlaştı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor

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