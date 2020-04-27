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AYDIN Bu kez güvercine yardım ettiler

Bu kez güvercine yardım ettilerAYDIN'ın Söke ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan kişilerin eli ayağı olan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri bu kez de ayağından yaralı bir güvercin için seferber oldu.

27.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:24
Bu kez güvercine yardım ettiler
AYDIN'ın Söke ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan kişilerin eli ayağı olan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri bu kez de ayağından yaralı bir güvercin için seferber oldu. Ayağına batan taş çıkartılan güvercin doğal ortamına bırakıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Kaymakamlıklar bünyesinde polis, jandarma, sağlıkçı, öğretmen, din görevlisi ve zabıta gibi görevlilerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, haftalardır sokağa çıkma kısıtlaması olan başta 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı üzeri kişilerin yardımına koşuyor. Her türlü ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Söke'de Vefa Sosyal Destek Grubu bu defa yarı bir güvercine yardım elini uzattı. Söke Kaymakamlık Hizmet Binasının penceresine konan ve ayağına taş battığı için yaralı olan ve uçmakta güçlük çektiği belirlenen güvercin görevliler tarafından yakalandı. Beyaz renkli güvercinin ayağına batan taş bir makas yardımıyla çıkartıldı. Ayağındaki taşın çıkartılması ile rahatlayan güvercin, tekrar doğal ortamına bırakıldı. Güvercin uçarak, gözden kayboldu. Görevliler, o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. AYDIN Bu kez güvercine yardım ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Söke, Güncel, Haber
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