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Aydın Büyükşehir Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde en sevdiği Türk sanat müziği eserleriyle anıldı.

11.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:02Aydın Büyükşehir Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde en sevdiği Türk sanat müziği eserleriyle anıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Ata'nın aziz hatırasını yaşatmak için düzenlediği konsere Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıktı.

Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendiren koro seyircilerden büyük alkış aldı. Gecede "Çalın Davulları", "Fikrimin İnce Gülü", "Havada Bulut Yok", "Vardar Ovası" gibi herkesçe bilinen eserler seslendirildi. Konser, seyircilerin de büyük bir coşkuyla ayakta eşlik ettikleri "İzmir Marşı" ile son buldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 81 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir haftaya yayılan etkinliklerle andıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi'yi ve silah arkadaşlarını minnet ve özlemle andıklarını söyledi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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