Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Germencik'de

Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Özlem Çerçioğlu
, Germencik
ilçesinde kadınlarla bir araya geldi. Ortaklar
Mahallesinde düzenlenen programda konuşan Çerçioğlu, başkanlığı süresince kimseyi ayırmadığını söyledi.
Çerçioğlu, " Bütün İnsanlara eşit davrandım. Adil davrandım. Önümüzdeki süreçte de Germencik ilçesinden seçeceğiniz Fuat başkanımla beraber aynı şekilde davranacağımıza şimdiden söz veriyoruz." dedi.
Millet İttifakı Germencik Belediye başkan adayı Fuat Öndeş
ise Çerçioğlu'yla birlikte önemli işler yapacaklarını ifade etti.
Güncel
Kaynak: AA