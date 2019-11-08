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Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü anıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü etkinlikleri başladı.

08.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:15 Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü anıyor
Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü etkinlikleri başladı. Dün akşam Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte Atatürk'ün sevdiği türküler ve Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar tarafından anıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezleri tarafından hazırlanan programda kültür merkezlerinden çocuklar sahneye çıkarken yine kursiyerlerden oluşan koro da Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Gazi'yi anmak için geceye katılanlar kültür merkezinin girişindeki Atatürk portresine karanfiller bırakırken, gecede Atatürk'ün hayatından kesitler kültür merkezleri kursiyerleri tarafından canlandırıldı.

Geceye katılanlar güzel bir programla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde özlemle ve minnetle andıklarını söyledi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Yıldız Kenter, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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