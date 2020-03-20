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Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda can dostlarımızı da unutmadı.

20.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda can dostlarımızı da unutmadı.

Vatandaşların evlerinde kalmaları, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldıkları bu süreçte sokakta yaşayan can dostların ihtiyaç duydukları mamaya ve suya zor ulaşma ihtimallerine karşın il genelinde var olan mama ve su noktalarına yenilerini ekledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Can dostlarımızın hayatı ve sağlığı bizim için çok önemli, vatandaşlarımızın bu süreçte evlerinde kalmaları ne kadar önemliyse can dostlarımızın hayatı da bir o kadar kıymetli. Sokakta yaşayan küçük dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimizde bulunan istasyonların sayısını arttırıyoruz. Hayvansever dostlarımız endişe etmesin. Onlar bizim can dostlarımız. Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanlarıyla 24 saat şehrimizin hizmetinde olmaya devam edecek, gece gündüz demeden hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Güncel

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