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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de vatandaşlarla buluştu

Vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyor.

07.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:27Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de vatandaşlarla buluştu
Vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam 'de üç farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi.

Çine'nin , Cumalı ve Bahçearası mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de verildi.

Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine ve Çine'ye yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Altınova, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: İHA

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