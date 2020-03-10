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- Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu dezenfekte etti

- Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu dezenfekte etti Salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, meclis oturumu öncesinde Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu ilaçlayarak dezenfekte etti.

10.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:54
- Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu dezenfekte etti
AYDIN - Salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, meclis oturumu öncesinde Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu ilaçlayarak dezenfekte etti.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, rutin dezenfeksiyon işlemine ana hizmet binasında da sürdürdü. Her ayın ikinci salı ve perşembe günleri toplanan Büyükşehir Belediyesi meclis oturumu öncesinde meclis salonu ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları ve otobüs terminalleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
"Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz"
Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Rutin olarak ilaçlama yaptığımız Büyükşehir Belediyesi ana binamızda bugünkü meclis oturumu öncesinde de ilaçlama yaptık. Ana binamızın özellikle yoğun kullanılan bölümlerde dezenfeksiyon işlemlerini aksatmadan düzenli olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu dezenfekte etti

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Yerel
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