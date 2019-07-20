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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Yaz Konserleri başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz konserleri başladı.

20.07.2019 13:19 Aydın Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz konserleri başladı. İlk konser Davutlar Sahil Atakent Pazar Yeri önünde gerçekleştirilirken konseri yüzlerce Kuşadalı izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin sahneye çıktığı gecede sevilen şarkılar ve türküler seslendirildi.

Bir sonraki konser 20 Temmuz Cumartesi günü (bugün) Güzelçamlı Panionion Plajı'nda gerçekleştirilecek. Temmuz programındaki diğer konserler 23 Temmuz'da Didim Orman Kampı'nda, 26 Temmuz'da Güzelçamlı Demokrasi Meydanı'nda ve 30 Temmuz'da Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenecek. Konserler saat 20.30'da başlayacak.

Kuşadalılar kendilerine müzik dolu bir akşam yaşattığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın, Güncel

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