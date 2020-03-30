Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgınına karşı tedbirler alındı.

30.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgınına karşı tedbirler alındı. Belediye, tedbirler kapsamında ana hizmet binası ve ASKİ veznelerine PVC panellerle önlem aldı. PVC bölmeler sayesinde vatandaşların personelle doğrudan temasının önüne geçildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri en üst seviyede uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, salgının yayılmaması için alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ veznelerine PVC panellerle vatandaşların vezne personeliyle doğrudan temas etmesinin önüne geçildi. Salgının ilk dönemlerinde vezne önlerine "Mesafeni koru" uyarıları da konularak sırada bekleyen vatandaşların da kendi aralarında mesafelerini korumaları sağlanmıştı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binasında termal kamerayla vatandaşların sıcaklık ölçümleri de yapılıyor.

Salgına karşı tüm detayları düşünerek gereken tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızla personelimiz arasındaki mesafenin korunması anlamında tedbirler almaya ve bunları uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Korona virüs salgınına karşı Aydın genelinde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Çerçioğlu, mobil hijyen ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmaya devam ettiğini, Aydın genelinde ihtiyaç duyulan her yerde dezenfeksiyon işlemi uygulandığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, ASKİ, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Sağlıkçı gençlerden evden çıkamayanlara yemek - Haber 13:32: Valilikten şehirlerarası yolculuk duyurusu - Haber 13:32: İngiltere Başbakanı Johnson'ın danışmanında korona virüs şüphesi - Haber 13:32: Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı - Haber 13:32: Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber