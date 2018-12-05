Aydın Büyükşehir Belediyespor Adını Üst Tura Yazdırdı

CEV Challenge Kupası ilk maçında Beşiktaş
3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, rövanşta, rakibini 3-0 yenerek adını 8'li finallere yazdırdı.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Ivan Chumak (Rus), Bojan Bardic (Hrv)
Aydın Büyükşehir Belediye: Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin Martinez
Başantrenör: Mustafa Umut
Uysal
Beşiktaş: Merve, Zeynep, Yvon, Arelya, Cemre, Olesia, Mia, Dilara, İkbal, Hümay, Pınar
, Fatma, Tuğçe, Ceren
Başantrenör: Mehmet Kamil
Söz
Setler: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12
Süre: 102 dak. (27, 27, 29, 19) - AYDIN
Beşiktaş,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:17