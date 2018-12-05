05 Aralık 2018, 20:17
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Aydın Büyükşehir Belediyespor Adını Üst Tura Yazdırdı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Adını Üst Tura Yazdırdı

CEV Challenge Kupası ilk maçında Beşiktaş 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rövanşta, rakibini 3-0 yenerek adını 8’li finallere yazdırdı.

CEV Challenge Kupası ilk maçında Beşiktaş 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rövanşta, rakibini 3-0 yenerek adını 8'li finallere yazdırdı.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Ivan Chumak (Rus), Bojan Bardic (Hrv)

Aydın Büyükşehir Belediye: Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin Martinez

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Beşiktaş: Merve, Zeynep, Yvon, Arelya, Cemre, Olesia, Mia, Dilara, İkbal, Hümay, Pınar, Fatma, Tuğçe, Ceren

Başantrenör: Mehmet Kamil Söz

Setler: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12

Süre: 102 dak. (27, 27, 29, 19) - AYDIN Beşiktaş,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:17



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