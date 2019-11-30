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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas...

30.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:41Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)

ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas (xx), Loana (xxxx), Derya (xxx), Ayça (xxx)

SETLER: 22-25, 15-25, 19-25

SÜRE: 79 dakika (26, 25, 28)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında evinde Atlasglobal 'a 3-0 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 15-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.

Aydın ekibi devre arasına 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgiyle girerken, konuk takım ilk yarıda 6 galibiyet, 5 mağbuliyet aldı.


- Aydın

Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Meryem, Aydın, Spor

Kaynak: DHA

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