Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Hande (xxx), Ezgi (xxx), Plak (xxx), Sobolska (xxx), Meryem (xxx), Erce (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Ecem (xx), Duygu (xx)
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Tuğçe (xx), Buse Çetin (xx), Bahar (xx), Elçin (xx), Merve (xx), Deniz (xx), Simay (xx), Buse Kaygısız (x), Selime (x)
SETLER: 25-16, 25-17, 25-15
SÜRE: 74 dakika (25, 23, 26)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aydın
Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol
İhtisas'ı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Mimar Sinan Spor
Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-17 ve 25-15'lik skorla sona erdi.