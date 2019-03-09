Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Vitra: 0-3

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Rıza Yelpaze (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lopez (xx), Ceyda Durukan (x), Nikolaeva (xx), Gözde (x), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Sedef (x), Seda (x), Erce (x), Fulden (x), Ceyda Demirhan (x)
ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx), Boskovic (xxx), Gibbemeyer (xx), Büşra (xx), Ezgi (xxx), Kim Yeon (xxx), Simge
(xxx), Güldeniz (xx), Gözde (xx)
SETLER: 16-25, 16-25, 13-25
SÜRE: 74 Dakika (24, 25, 25)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor
, normal sezonun son maçında evinde güçlü rakibi Eczacıbaşı Vitra
'dan set alamadı: 0-3.
Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 16-25, 16-25 ve 13-25'lik skorlarla bitti. Avrupa
'da ilk kez mücadele ettiği Eurochallenge Cup'ta finale yükselmenin sevincini yaşayan Aydın BŞB, bu sonuçla ligdeki ilk sezonunu 22 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayıp Baraj Etabı'na kaldı. Aydın ekibi Baraj Etabı'nda lige tutunmaya çalışacak. Eczacıbaşı ise normal sezonu 22 maçta 21 galibiyetle zirvede bitirdi. - Aydın
Spor
Kaynak: DHA