Haberler » Spor » Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3 - Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ecem (xx), Hazal (xx), Ezgi (xx), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xx), Bihter (xx), Hande (x), Duygu (x), Semra (x)FENERBAHÇE OPET: Robinson (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Mihajlovic (xxx), Bahar...

13.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:27Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ecem (xx), Hazal (xx), Ezgi (xx), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xx), Bihter (xx), Hande (x), Duygu (x), Semra (x)

FENERBAHÇE OPET: Robinson (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Mihajlovic (xxx), Bahar (xxx), Vargas (xxx), Aylin (xxx), Fatma (xx)

SETLER: 20-25, 16-25, 23-25

SÜRE: 90 dakika (26, 28, 36)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor evinde Opet'e 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 16-25 ve 23-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üst üste 3'üncü mağlubiyetini alarak 12 puanda kalırken Fenerbahçe ise toplamda 6'ncı galibiyetini alarak 18 puana ulaştı.


- Aydın

Büyükşehir Belediyespor, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Aydın, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:12 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalarda bulundu Açıklaması
23:06 Partizan NIS: 82-72
23:03 Bahçeşehir Koleji'nden 3. galibiyet
23:02 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
22:54 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
22:51 Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata
21:55 Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım
21:36 Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!
20:52 Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
20:21 Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı!
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:13:59