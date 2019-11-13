Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ecem (xx), Hazal (xx), Ezgi (xx), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xx), Bihter (xx), Hande (x), Duygu (x), Semra (x)

FENERBAHÇE OPET: Robinson (xxx), Eda (xxx), Naz (xxx), Mihajlovic (xxx), Bahar (xxx), Vargas (xxx), Aylin (xxx), Fatma (xx)

SETLER: 20-25, 16-25, 23-25

SÜRE: 90 dakika (26, 28, 36)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 16-25 ve 23-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üst üste 3'üncü mağlubiyetini alarak 12 puanda kalırken Fenerbahçe ise toplamda 6'ncı galibiyetini alarak 18 puana ulaştı.

- Aydın