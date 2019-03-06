Aydın Büyükşehir Belediyespor Finalde

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya
'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Mirko Jankovic (SRB) - Florin Dımachı (RMN) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Genı Volley: İsabel, Teja, Nusa, Zala, Klara, Ana, Dajana, Mirta, Teja Kolbl, Pia, Tina, Patrizia, Tina Grudina, Lana Başantrenör: Vasja Samec Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19 Süre: 102 dakika (22, 28, 27, 25)
(Onur Durmuş/İHA)
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Kaynak: İHA