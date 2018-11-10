Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:47



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:47

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xxx), Lopez (xxx), Ecem (xxx), Gözde (xxx), Duygu (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xxx)KARAYOLLARI: Tumas (xx), Elif (x), Gerasymova (xx), Saliha (x), Yasemin Güveli (x), Tuğçe (xx), Gülçin (x), Esra Betül (x), Kübra (x), Yasemin Özel (x), Ayçin (x)SETLER: 25-15, 25-21, 25-13SÜRE: 84 Dakika (27, 32, 25)Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Karayolları'nı da mağlup ederek 3'te 3 yaptı.Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-15, 25-21 ve 25-13'lük skorlarla bitti. Bu skorla oynadığı 3 maçı da kazanan Aydın BŞB, rakiplerine şimdiye kadar set dahi vermedi. - Aydın