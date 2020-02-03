Haberler » Spor » Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1 - Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Süleyman Yalçın (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Planinsec (xxx), Meryem (xxx), Plak (xxx), Hazal Selin (xxx), Duygu (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Arelya (xx), Erce (xx)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal (xx), Rousseaux...

03.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:57Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-1

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Süleyman Yalçın (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Balkestein (xxx), Planinsec (xxx), (xxx), Plak (xxx), Hazal Selin (xxx), Duygu (xxx), Bihter (xxx), Semra (xx), Arelya (xx), Erce (xx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal (xx), Rousseaux (xx), Sabriye (xx), Atkinson (xx), Humay (xx), Aybüke (xx), Buse Kayacan (xx), Aslı (x), Ceren (x), Merve İkbal (x)

SETLER: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19

SÜRE: 113 dakika (28, 28, 29, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14'üncü hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Aydın Mimar Sinan Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.



Büyükşehir Belediyespor, Meryem, Aydın, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
4.02.2020 00:54:59