Aydın Büyükşehir Belediyespor - Saugella Monza: 0-3

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Petar Harızonou (Macaristan
) (xx), Lars Rydland (Norveç
) (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Gonzalez (xx), Gözde (x), Nikolova (xx), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Erçe Su (x), Sedef (x), Seda (xx), Darya (xx), Fulden (x)
SAUGELLA MONZA: Ortolani (xxx), Adams (xxx), Hancock (xxx), Begic (xxx), Orthmann (xxx), Melandri (xxx), Arcangeli (xxx), Facchinetti (xx), Bianchini (xx)
SETLER: 15-25, 23-25, 17-25
SÜRE: 72 Dakika (21, 27, 24)
Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Cup'ta tarihinin ilk yılında finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor
, finalin ilk maçında İtalyan rakibi Saugella Monza
'ya evinde 3-0 mağlup olarak avantaj kaybetti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 1500'ün üzerinde Aydınlı
taraftarın izlediği tarihi karşılaşma öncesi salonda dev bayrağı ve Atatürk
portresi açıldı. Maçı CHP
Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay
da izledi.
Güçlü rakibi karşısında ilk seki 15-25, çekişmeli geçen ikinci seti 23-25, üçüncü seti ise 17-25 kaybeden Aydın BŞB, rövanş öncesi kupa umutlarını azalttı. İki takım arasındaki rövanş maçı 27 Mart Çarşamba
günü İtalya'da oynanacak. Tarihinde Avrupa
'da mücadele ettiği ilk yılda final oynayarak büyük başarı elde eden Aydın, kupa için rakibini rövanşta puan kayıpsız yenerek maçı altın sete taşımaya çalışacak.
- Aydın
Norveç, Macaristan, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Kaynak: DHA